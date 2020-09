Staatschef von Belarus : Alexander Lukaschenko legt überraschend Amtseid ab

Der umstrittene Staatschef Alexander Lukaschenko hat sich in Belarus (Weissrussland) zum sechsten Mal ins Präsidentenamt einführen lassen.

via REUTERS

Der umstrittene Staatschef Alexander Lukaschenko hat sich in Belarus (Weissrussland) zum sechsten Mal ins Präsidentenamt einführen lassen. Der 66-Jährige legte den Eid am Mittwochmorgen überraschend ab. Das meldeten Staatsmedien in Minsk.