Erklärungen zur Zwangslandung : Alexander Lukaschenko: «Tipp wegen Bombe kam aus der Schweiz»

Erstmals hat sich Belarus’ Machthaber Alexander Lukaschenko zur erzwungenen Flugzeuglandung geäussert – der 66-Jährige bringt bei seiner Erklärung die Schweiz ins Spiel.

Am Sonntag hatte er aller Welt gezeigt, dass er Kritiker auch aus dem internationalen Luftraum holen und verhaften lassen kann. Jetzt hat sich Alexander Lukaschenko erstmals zur international heftig verurteilten Aktion geäussert, bei der Belarus eine Ryanair-Maschine auf dem Weg von Athen nach Vilnius unter dem Vorwand einer Bombendrohung zur Zwischenlandung in Minsk gezwungen hatte.

Der seit 27 Jahren an der Macht sitzende Lukaschenko erklärte am Mittwochmorgen in Minsk, dass der Tipp über eine Bombe an Bord von Flug FR4978 aus der Schweiz gekommen sei.