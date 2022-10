Absolute Mehrheit : Alexander Van der Bellen bleibt Präsident Österreichs

Am Abend feiert er mit Unterstützerinnen und Unterstützern in Wien.

Er holte am Sonntag nach ersten Hochrechnungen 54,6 Prozent der Stimmen.

Der österreichische Präsident Alexander van der Bellen ist bei der Präsidentschaftswahl am Sonntag Prognosen zufolge wiedergewählt worden. Demnach erhielt der 78-jährige Amtsinhaber 54,6 Prozent der Stimmen, während alle anderen Kandidaten weit abgeschlagen landeten. Das offizielle Ergebnis wird erst am Montag bekanntgegeben.

Gemäss der Tageszeitung wird Van der Bellen den Wahl-Triumph am Sonntag mit Unterstützerinnen und Unterstützern in Wien feiern. Zuvor werde er bei der Elefanten-Runde im Palais Niederösterreich einen ersten Kommentar zu seinem Triumph abgeben. Am Ende seiner Amtszeit wird Van der Bellen 84 Jahre alt sein.