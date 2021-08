Sieg gegen Khachanov - Alexander Zverev ist nach Machtdemonstration Olympiasieger

Alexander Zverev ist Olympiasieger! Als erster deutscher Tennisspieler im Herren-Einzel hat der 24-Jährige am Sonntag mit einer entschlossenen und konzentrierten Leistung das kleine Wunder von Tokio vollbracht und Gold gewonnen. Beeindruckend hielt der Hamburger dem Druck gegen den Russen Karen Chatschanow stand und siegte mit 6:3, 6:1. Mit dem grössten Erfolg seiner Karriere verewigte sich Zverev in der deutschen Tennis-Historie.

Tommy Haas gewann vor 21 Jahren Silber

Zverev war bei seiner Olympia-Premiere an Position vier gesetzt und galt damit als Medaillenkandidat für Japan. Dass er aber Gold holen würde, war nicht zu erwarten gewesen. Doch im Halbfinal am Freitag hatte der US-Open-Finalist von 2020 aufgetrumpft und den serbischen Topfavoriten Novak Djokovic in drei Sätzen besiegt. 21 Jahre ist es her, dass Tommy Haas als letzter Deutscher im Herren-Einzel Silber mit nach Hause brachte. Angelique Kerber war vor fünf Jahren mit der Silbermedaille dekoriert aus Rio de Janeiro zurückgereist. Für Brasilien hatte Zverev aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Jetzt genoss er die Olympia-Atmosphäre – und krönte sich mit Gold!