OnlyFans: Athletin will dank Bikini-Fotos nach Olympia

1 / 5 Dank Fotos auf Onlyfans kann sie sich nun voll auf den Sport konzentrieren: Alexandra Ianculescu. Instagram/speed_skater Die 31-Jährige war früher Eisschnellläuferin. IMAGO/CEPix Dort startete sie einst für ihr Geburtsland Rumänien. U. a. auch bei Olympia 2018 in Südkorea. IMAGO/Ernst Wukits

Darum gehts Alexandra Ianculescu kämpft als Radfahrerin für die Teilnahme an Olympia 2024 mit Kanada.

Dafür finanziert sie sich mit kostenpflichtigen Bildern auf Onlyfans.

2018 war sie für ihr Geburtsland Rumänien als Eisschnellläuferin bei den Winterspielen in Südkorea dabei.

Als Eisschnellläuferin legte Alexandra Ianculescu 2018 in Südkorea für ihr Geburtsland Rumänien ihr Olympia-Debüt hin. Nach der Teilnahme bei den Winterspielen peilt die 31-Jährige nun auch einen Start bei den Olympischen Sommerspielen 2024 als Radfahrerin an. Eigens dafür schloss sie sich einem niederländischen Radteam an. Für die Finanzierung ihres Olympia-Traumes beschreitet sie indes einen speziellen Weg.

Gegen die Bezahlung einer Gebühr postet Ianculescu nämlich auf der Plattform Onlyfans Bilder aus ihrem Trainingsalltag und auch private Einblicke. «Meine Fotos im Bikini bekamen immer unzählige Likes», erzählt die kanadisch-rumänische Doppelbürgerin auf ihrem Instagram-Channel.

Vollzeit-Training dank Onlyfans

Freunde und Fans hätten ihr vorgeschlagen, das Ganze auf der Erotik-Plattform zu monetarisieren. Ianculescu zweifelte zu Beginn noch am Erfolg dieses Vorhabens, konstatiert nun aber: «Nach einem Monat hat es mein Leben komplett verändert.»

Früher habe sie sich neben ihren Trainings mit drei Teilzeit-Jobs durchkämpfen müssen. «Jetzt kann ich Vollzeit trainieren und an Orte reisen, von denen ich nur träumen konnte», so die ambitionierte Athletin. Kritik an ihrem ungewöhnlichen Finanzierungsmodell interessiere sie nicht mehr.

«Früher hat es mich gekümmert, was die Leute denken. Dann habe ich realisiert, dass deren Meinungen nicht meine Rechnungen bezahlen», hält Ianculescu fest. Sie werde ihren Account auf Onlyfans weiter betreiben und «maximal nutzen». «Es gefällt mir, wie wohl ich mich in meinem Körper fühle, und ich habe gelernt, mich selbst auf andere Weise zu lieben.»

Erst Profivertrag, dann Olympia als Ziel

Ob sich für die 31-Jährige das Ganze auch sportlich auszahlen wird, bleibt abzuwarten. Als Eisschnellläuferin belegte sie in Pyeongchang über 500 Meter bloss den 31. Rang. Dies auch, weil sie damals erst spät ins Team berufen wurde und vor dem Wettkampf vier Wochen kaum trainiert hatte.

2024 will sie nun als Radfahrerin für ihre zweite Heimat Kanada an den Start gehen. Das Land, in das ihre Familie 2001 auswanderte. Dafür plant Ianculescu, erst an den kanadischen Meisterschaften teilzunehmen, sich in den nächsten einen Profivertrag als Radfahrerin zu ergattern und dann in Paris auch offline für Furore zu sorgen.

