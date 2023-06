Alexandra Maurer kehrt mit ihrer Familie zurück in die Schweiz

1 / 5 Als Familie schlagen Alexandra Maurer, Greg Sadlier und die gemeinsame Tochter Amélie ein neues Kapitel auf. Sie ziehen Ende Juli nach Zürich. Privat Vor rund zehn Jahren wanderte sie zunächst nach Berlin aus, bevor sie ihren Lebensmittelpunkt für die Liebe nach London verlegte. Privat Als Moderatorin war sie jobbedingt oftmals in der Schweiz und in Deutschland. Das Pendeln hat sie mittlerweile satt. Imago

Darum gehts Die Liebe führte Alexandra Maurer einst nach London.

Nun hat sich die Moderatorin mit ihrer Familie dazu entschlossen, der Wahlheimat den Rücken zu kehren und nach Zürich zu ziehen.

Bei der 41-Jährigen und ihren Liebsten steigt die Vorfreude von Tag zu Tag, wie sie im Gespräch verrät.

Vor über zehn Jahren entschied sich Alexandra Maurer, der Schweiz den Rücken zu kehren. Zunächst zog es die Moderatorin für die Karriere nach Berlin, ehe sie der Liebe wegen ihren Lebensmittelpunkt nach London verlegte. Nun braucht die 41-Jährige eine Veränderung, weshalb sie und ihre Liebsten bereits Ende Juli mit Sack und Pack nach Zürich zurückkehren.

«Mit meinem Mann und meiner Tochter möchte ich unser Familienleben neu entdecken», erklärt sie im Gespräch mit 20 Minuten. In der Vergangenheit habe sie immer wieder wertvolle Zeit mit ihnen verpasst, da sie für Engagements regelmässig für mehrere Tage in die Schweiz und nach Deutschland reisen musste. «Ich möchte in Zukunft beides im Einklang machen können. Meine Tochter am Morgen in den Chindzgi bringen, anschliessend einen Event oder eine Radiosendung moderieren und Amélie abends trotzdem mit einem Kuss und unserem Gute-Nach-Ritual ins Bett bringen.»

Für die Lebensqualität will Alexandra Maurer nach Zürich

Die Entscheidung, London zu verlassen, sei keine leichte gewesen. Maurer und ihr Mann hätten sich sowohl privat als auch beruflich ein Traumleben aufgebaut. «Die Stadt ist multikulturell und bietet unendlich viele Facetten. Das liebe ich. Zudem gab es in den letzten Jahren tolle Ereignisse wie meine Hochzeit oder die Geburt meiner Tochter, die ich nie vergessen werde.» Und doch sei der Wunsch nach einem ruhigeren und stabileren Umfeld für die Vierjährige grösser gewesen. «Die Lebensqualität in der Schweiz ist unumstritten eine der besten der Welt. Alle Schulen sind top und im Sommer kann Amélie im wunderschönen Zürisee schwimmen gehen, was man bei der Themse, Londons brauner Brühe, niemals in Erwägung ziehen würde», scherzt sie.

Bezüglich des Umzuges mache sich Alexandra Maurer keine Sorgen. Durch das viele Pendeln in der Vergangenheit sei bereits ein grosser Teil des Hab und Guts bei ihrer Mama, wo sie bisher wohnten, wenn sie in der Schweizer Heimat waren. Und sowieso schaue sie dem ganzen Vorhaben entspannt entgegen, da das Wichtigste nach Plan verlaufe: «Die Wohnungssuche läuft super und für Amélie haben wir auch schon einen Platz in einem bilingualen Kindergarten gefunden.»

Bis zur Reise zurück in die Schweiz werden nun die Tage gezählt. «Unsere Vorfreude auf die Heimat steigt ins Unermessliche», gesteht Alexandra Maurer. Für sie klar, dass es nach der Ankunft in Zürich ziemlich rasch an den See geht und danach ein Zwischenhalt im Imbiss «Pumpstation» gemacht wird – natürlich mit Wurst und Bürli.