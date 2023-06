Schweiz: Alexandre Fasel neuer Chefdiplomat

Das ist passiert

Vor den Sommerferien trifft sich der Bundesrat noch einmal zu einer Sitzung. Auf der Traktandenliste stand auch die Neubesetzung des Staatssekretärs im Aussendepartement. Alexandre Fasel tritt die Nachfolge von Livia Leu am 1. September an, wie der Bundesrat am Mittwoch mitteilt.

In der Tradition seiner Vorgänger, wäre er damit prädestiniert für den Posten des Chefunterhändlers mit der EU. Doch ob er wirklich persönlich für die EU-Verhandlungen zuständig sein wird, sei noch nicht abschliessend entschieden, meinte Bundesrat Cassis an der Medienkonferenz.

Werdegang von Alexandre Fasel

Alexandre Fasel ist 1961 in Freiburg geboren und in der Politik kein Unbekannter. Er war bereits als persönlicher Mitarbeiter von Aussenminister Flavio Cotti (CVP) und später dann als Botschafter bei der UNO in Genf angestellt. Zu Beginn der 2000er-Jahre verabschiedete sich Fasel beim EDA in mehrjährige, unbezahlte Ferien.