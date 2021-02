Wegen dieses Fouls wurde der Schweizer auf Social Media rassistisch beleidigt. Video: Twitter

Darum gehts Am Dienstagabend flog Alexandre Jankewitz wegen eines überharten Fouls vom Platz.

Es war der Anfang vom Ende für den FC Southampton.

Das Team verlor gegen Manchester United mit 0:9.

Der Schweizer Youngster Jankewitz wurde daraufhin rassistisch beleidigt.

Am Dienstagabend stand der 19-jährige Schweizer Alexandre Jankewitz beim FC Southampton in der Premier League erstmals in der Startelf. Dies, nachdem er zuvor am Samstag sein Premier-League-Debüt gefeiert hatte. Der Gegner am Dienstag hiess Manchester United, die beiden Teams trafen im altehrwürdigen Old Trafford aufeinander – United gewann 9:0. Southampton und insbesondere der Schweizer U21-Nati-Spieler Jankewitz hatten sicherlich viel vor, wollten das grosse United besiegen. Doch dazu kam es nicht. Jankewitz’ Arbeitstag dauerte gar nur rund 80 Sekunden! Er flog nach einem überharten Foul mit einer roten Karte vom Platz.

Als ob das nicht schon schlimm genug war, folgte nach dem Abpfiff und am Mittwoch für den jungen Schweizer ein erneuter Albtraum. Auf den Social-Media-Kanälen veröffentlichten Nutzer Affen-Emojis und beleidigende Ausdrücke. Kurz: Jankewitz wurde auf Twitter und Instagram massiv rassistisch beleidigt.

Southampton und die britische Regierung reagieren

Immerhin: Sein Club, der FC Southampton, reagierte schnell und gab die entsprechenden Nachrichten an die Polizei weiter. «Missbrauch, in welcher Form auch immer, wird von Southampton niemals toleriert», schrieb der Verein in einem Statement. Und: «Die Verursacher sollten für immer aus dem Kreis der Fussball-Gemeinschaft ausgeschlossen werden.» Der Verein sei stolz auf seine integrative Natur, heisst es weiter. «Fans, die sich als solch abscheuliche und archaische Standards halten, sind als Southampton-Fans oder anderswo im Fussball nicht willkommen.»

Und auch die britische Regierung hat genug. Sie droht den Social-Media-Unternehmen nun mit harten Strafen. So lässt der Digital- und Kulturminister Oliver Dowden gegenüber BBC verlauten: «Wir sind bereit, härtere gesetzlichen Massnahmen zu ergreifen.» Die Rede sei von hohen Geldstrafen, die sich auf «Milliarden von Pfund» belaufen könnten, falls Facebook und Co. den Missbrauch auf den eigenen Plattformen nicht in den Griff bekämen. «Wenn diese Firmen es versäumen, ihre eigenen Bedingungen durchzusetzen, ihrer Sorgfaltspflicht nachzukommen, dann werden wir sehr hohe Geldstrafen verhängen – in der Tat bis zu 10 Prozent des weltweiten Umsatzes», so Dowden.