Auf Toilette versteckt : Alexandria Ocasio-Cortez fürchtete bei Sturm aufs Capitol um ihr Leben

US-Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez hat in einem Interview erzählt, wie sie den Sturm aufs Capitol erlebt hat. Die Demokratin versteckte sich in der Toilette vor den Demonstranten und dachte, sie werde sterben.

In einem emotionalen Videobeitrag hat die US-Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez über ihre Todesangst während des Angriffs auf das Capitol am 6. Januar berichtet. Als Anhänger des damaligen Präsidenten Donald Trump das Parlamentsgebäude stürmten, habe sie heftige Schläge an allen Türen ihres Büros gehört und sich daraufhin in der Toilette versteckt, erzählte die 31-Jährige in einem in der Nacht zum Dienstag (Ortszeit) live auf Instagram übertragenen Video. Immer wieder habe sie jemanden laut rufen hören: «Wo ist sie?» «Das ist der Moment, in dem ich dachte, alles sei vorbei», so die prominente linke Demokratin. «Ich dachte, ich würde sterben.»