Drohender Herzstillstand : «Alexei Nawalny kann jede Minute sterben»

Der russische Oppositionelle Alexei Nawalny ist im Gefängnis in den Hungerstreik getreten. Nun sind seine Kalium-Werte derart schlecht, dass seine Ärzte einen Herzstillstand befürchten.

Gewöhnlich erfordere ein Kaliumwert von mehr als 6,0 eine umgehende Behandlung. Nawalnys Wert liege bei 7,1. Ein Brief an die russische Gefängnisbehörde wurde am Samstag auf Wasiljewas Twitter-Konto veröffentlicht. In dem an den Gefängnischef adressierten Schreiben hiess es, dem 44-Jährigen drohe ein «Herzstillstand».