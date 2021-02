Vorwurf der Beleidigung : Alexei Nawalny muss nach Verurteilung erneut vor Gericht

Der bekannte Kreml-Kritiker Alexei Nawalny muss wenige Tage nach seiner Verurteilung am Dienstag erneut vor Gericht. Dieses Mal wird ihm die Beleidigung eines Weltkriegsveteranen vorgeworfen.

Nur wenige Tage nach seiner Verurteilung zu mehreren Jahren Straflager steht der Kremlkritiker Alexei Nawalny an diesem Freitag in Russland erneut vor Gericht. Weil er einen Weltkriegsveteranen beleidigt haben soll, drohen ihm eine Geldstrafe oder Zwangsarbeit. Nawalny hatte im vergangenen Sommer ein in den Staatsmedien ausgestrahltes Video kritisiert, in dem mehrere Bürger sich für eine Verfassungsänderung aussprachen.