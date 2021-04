Hungerstreik : Alexei Nawalny nach Todes-Warnung in Spital verlegt

Nachdem ein Arzt von Alexei Nawalny gewarnt hatte, dass der Kreml-Kritiker kurz vor dem Tod stehe, wurde dieser ins Spital verlegt. Sein Zustand sei «zufriedenstellend», sagen die Behörden. Er nimmt jetzt Nahrungsergänzungsmittel.

Nawalny befindet sich in einem Hungerstreik, aus Protest dagegen, dass ihm ein privatärztlicher Besuch wegen Rückenschmerzen und Taubheitsgefühlen in den Beinen verweigert worden sei.

Der inhaftierte russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny wird nach Angaben des Gefängnisdienstes in ein Krankenhaus verlegt. Nawalny werde in eine Klinik für Häftlinge in Wladimir, 180 Kilometer östlich von Moskau, gebracht, teilte der Gefängnisdienst FSIN am Montag mit. Sein Zustand sei «zufriedenstellend». Nawalny habe eingewilligt, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen.