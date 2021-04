Inhaftierter Oppositioneller : Alexej Nawalny darf im Straflager nicht den Koran lesen

Der russische Oppositionsführer Nawalny will im Straflager den Koran lesen. Die Gefängnisleitung verwehrt ihm dies aber.

Im Februar wurde Nawalny in das Straflager N2 in der Kleinstadt Pokrow rund hundert Kilometer östlich von Moskau gebracht.

Alexej Nawalny will in Haft den Koran lesen.

Der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny darf in seinem Straflager nach eigenen Angaben nicht den Koran lesen. Falls ihm die heilige Schrift der Muslime weiter vorenthalten werde, werde er die Gefängnisverwaltung verklagen, schrieb Nawalny am Dienstag im Onlinedienst Instagram.

Internationale Kritik

Der Oppositionspolitiker wurde dann wegen angeblicher Verstösse gegen seine Bewährungsauflagen zu mehr als zweieinhalb Jahren Haft in einem Straflager verurteilt. Die Entscheidung wurde international scharf kritisiert und löste Massenproteste in Russland aus.

Im Februar wurde Nawalny in das Straflager N2 in der Kleinstadt Pokrow rund hundert Kilometer östlich von Moskau gebracht. Ende März trat Nawalny aus Protest gegen seine Haftbedingungen in einen Hungerstreik. Seine Unterstützer hatten sich zuletzt besorgt über den Gesundheitszustand des 44-Jährigen geäussert. Sie fordern seine Verlegung in ein reguläres Krankenhaus.