Nach Vergiftung : Alexej Nawalny kehrt am Sonntag nach Moskau zurück

Der prominente Kreml-Kritiker Alexej Nawalny kehrt nach Russland zurück. Am 20. August 2020 war er während eines Flugs vergiftet worden. Nawalny überlebte und wurde in Deutschland behandelt.

Bereits am Sonntag soll es so weit sein.

Der Kremlgegner Alexej Nawalny will nach seiner Vergiftung an diesem Sonntag nach Moskau zurückkehren. Er lande am 17. Januar mit einer Maschine der russischen Fluggesellschaft Pobeda, teilte er auf Twitter und Instagram am Mittwoch mit.