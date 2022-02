Kreml-Kritiker : Alexej Nawalny muss wieder vor Gericht – es drohen zehn zusätzliche Jahre Haft

Der inhaftierte Oppositionspolitiker Alexej Nawalny steht wegen Betrugs vor Gericht. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International verurteilte den Prozess als Farce.

Darum gehts Nawalny ist der bekannteste Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Nawalny erschien in dem in der Strafkolonie eingerichteten Gerichtssaal in einer Häftlingsuniform und mit kurzgeschorenem Haar.

Begleitet wurde er von seinen Anwälten sowie mehreren Wachleuten.

Gegen den inhaftierten Kreml-Kritiker Alexej Nawalny hat am Dienstag ein neuer Strafprozess begonnen. Wie eine Journalistin der Nachrichtenagentur AFP berichtete, begann das Verfahren in der Strafkolonie in Pokrow, in der Nawalny seit rund einem Jahr inhaftiert ist. Gegen den prominentesten russischen Oppositionspolitiker werden weitere Betrugsvorwürfe erhoben. Ihm drohen bis zu zehn zusätzliche Jahre Haft.

Amnesty International verurteilt Prozess als Farce

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International verurteilte den Prozess als Farce. Es handele sich um ein «vorgetäuschtes Verfahren, an dem statt Medien Gefängniswärter teilnehmen.»

Auf Nawalny war im August 2020 in Russland ein Anschlag mit einem Nervengift aus sowjetischer Produktion verübt worden, den er nur knapp überlebte. Nach mehrmonatiger medizinischer Behandlung in Deutschland kehrte Nawalny im Januar vergangenen Jahres nach Russland zurück, wo er umgehend festgenommen und kurze Zeit später zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt wurde. Er sitzt in einem Straflager rund 100 Kilometer östlich von Moskau.

Nawalny macht Putin für seine Vergiftung verantwortlich

Nawalny macht den russischen Präsidenten Wladimir Putin für seine Vergiftung verantwortlich. Der Kreml weist die Vorwürfe zurück.

Seit Nawalnys Inhaftierung gehen die russischen Behörden massiv gegen dessen Unterstützer vor. Seine Regionalorganisation sowie seine Anti-Korruptionsstiftung wurden verboten. Nawalny selbst wurde im Januar auf eine offizielle Liste von «Terroristen und Extremisten» gesetzt.