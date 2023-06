Liverpool: Alexis Mac Allister wechselt den Verein

Nun ist der Deal endgültig durch: Real Madrid schnappt sich Dortmund-Star Jude Bellingham (19). Das teilte der börsennotierte Bundesligist am Mittwoch in einer Ad-Hoc-Meldung mit. Für den englischen Nationalspieler legen die Königlichen 103 Millionen Franken plus möglicher Bonuszahlungen bis zu einer maximalen Gesamthöhe von rund 30 Prozent des Fixbetrages auf den Tisch. Der Mittelfeldspieler unterschreibt in Spanien einen Vertrag bis 2029, berichtet «The Athletic». Bellingham war im Sommer 2020 von Birmingham zum BVB gewechselt und verpasste mit Dortmund in der abgelaufenen Saison den Meistertitel nur ganz knapp. Von den Spielern der Bundesliga wurde er anschliessend zum Spieler der Saison gewählt. (law)