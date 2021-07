Verlängerung der Partnerschaft : Alfa Romeo setzt weiterhin auf Sauber

Alfa Romeo wird auch in den kommenden Jahren zusammen mit Sauber die Formel 1 bestreiten. Man hat sich am Mittwoch geeinigt.

Alfa Romeo bleibt über diese Saison hinaus in der Formel 1 und setzt seine Zusammenarbeit mit Sauber fort. Der Autobauer aus Italien und das Schweizer Team haben sich auf eine weitere Partnerschaft über mehrere Jahre geeinigt. Dies teilte der Formel-1-Rennstall Alfa Romeo Racing am Mittwoch mit. «Die Erneuerung dieser Beziehung stellt ein neues, aufregendes Kapitel in der langen und prestigeträchtigen Motorsportgeschichte» beider Marken dar. Alfa Romeo war 2018 in die Formel 1 zurückgekehrt, damals hiess es das Team Alfa Romeo Sauber.