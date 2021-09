Kein Vertrag für Formel-1-Star - Alfa-Sauber-Pilot Kimi Räikkönen beendet wohl seine Karriere

Fährt nächstes Jahr nicht mehr in der Formel 1: Kimi Räikkönen.

Damit ginge der Finne nach der Saison in Formel-1-Rente.

In der aktuellen Formel-1-Saison verbleiben noch zehn Rennen, doch schon jetzt laufen die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Deutsche Medien vermelden dabei übereinstimmend, dass Mercedes-Junior George Russell 2022 Teamkollege von Weltmeister Lewis Hamilton bei Mercedes wird. Mit der offiziellen Verkündung des Russell-Deals wird rund um den GP Italien in Monza am übernächsten Wochenende gerechnet.