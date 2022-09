Kleine Schritte: ALG will weg aus der Abhängigkeit mit Solaranlagen auf Parkplätzen

Eine Motion der ALG in Zug verlangt, dass Aussenparkplätze mit mehr als 20 Plätzen auf mindestens 60 Prozent der Fläche mit Sonnenkollektoren belegt werden sollen. (Symbolbild)

Allerdings sieht die SVP in der Motion auch eine Taktik der ALG im Vorfeld der Wahlen im Oktober.

In einer Motion fordern Tabea Zimmermann und Ivo Egger von der Alternative – die Grünen Zug (ALG), dass ganzjährig genutzte Parkflächen mit mehr als 20 Plätzen auf mindestens 60 Prozent der Parkfläche mit Fotovoltaikanlagen überdeckt oder im Boden eingebaut werden sollen. Um die Stabilität des Netzes zu stärken, sollen diese offenen Parkplätze ausserdem mit einer elektronischen Ladeinfrastruktur für mindestens die Hälfte der Plätze ausgestattet werden. Ausnahmen und Auflagen, so die ALG, sollten vom Regierungsrat geregelt werden.

«Der unterschiedliche Anstieg der Energiepreise in den verschiedenen Schweizer Gemeinden zeigt den riesigen wirtschaftlichen Vorteil einer energiepolitischen Unabhängigkeit vom Ausland», sagt Zimmermann als Begründung der Motion. Laut Zimmermann ist der Wechsel zu erneuerbaren Energien aus klimapolitischer Sicht zudem absolut zentral.

Gregor Bruhin, Präsident der SVP Stadt Zug, ist gleicher Meinung wie Zimmermann bezüglich der Abhängigkeit von ausländischer Energie. Laut Bruhin war die eigenständige Energieversorgung ein grosser Vorteil der Schweiz. Die Mitte-Links hat laut Bruhin mit der Energiestrategie 2050 und dem damit verbundenen Atomausstieg diese Unabhängigkeit zerstört. Bruhin sagt: «Es lohnt sich, in eine unabhängige Energieversorgung zu investieren. Primär dort, wo wir dann auch das ganze Jahr hindurch zuverlässig Energie erhalten werden.»

SVP stuft das Kosten-Nutzen-Verhältnis klein ein

Bruhin zweifelt aber am Nutzen der Motion, weil in der Winterzeit weniger Solarenergie produziert wird, weil die Tage kürzer und dunkler sind. Bruhin sagt weiter: Weil sich viele Parkplätze nicht an sonnenintensiven Lagen befänden, sei das Kosten-Nutzen-Verhältnis relativ tief. Weiter wertet er den Vorstoss der ALG als populistisch, weil Zimmermann für den Regierungsrat kandidiere.