Aktualisiert vor 30min

Zum zweiten Mal

Algerischer Fussballer wegen Exhibitionismus verhaftet

Während der Ausgangssperre soll Farid El Melali vor den Augen seiner Nachbarin onaniert haben. Nach einem weiteren ähnlichen Fall muss der Stürmer von Angers aus der Ligue 1 vor Gericht.

1 / 2 Was dem 22-jährigen Algerier Farid El Melali wohl dabei durch den Kopf ging? Foto: Icon Sport via Getty Images Auch sportlich macht er nicht eine allzu gute Falle. Seit seinem Vertrag 2018 bei Angers schoss El Melali nur fünf Tore. Icon Sport via Getty Images

Darum gehts Angers-Stürmer Farid El Melali ist wegen öffentlichen Onanierens verhaftet worden.

Nun muss sich der 22-Jährige am 25. August wegen Exhibitionismus verantworten.

Dem algerischen Nationalspieler droht ein Jahr Haft.

Das Opfer ist seine Nachbarin. Sie sitzt wegen der Corona-Pandemie verhängten Ausgangssperre a llein i m Woh nzimmer im französischen Angers . Als s i e aus dem Fenster schaut, steht da im Innenhof ein Mann. Sie muss zusehen, wie dieser vor ihren Augen onaniert. Die von der Nachbarin verständigte Polizei legt dem Mann Handschellen an.

Der verhaftete Mann ist Farid El Melali. Er ist Stürmer beim Profi-Club SCO Angers und algerischer Nationalspieler. Der Vorfall liegt nun drei Monate zurück .

«Er entschuldigt sich bei allen Frauen»

Ob der 22-Jährige zwischenzeitlich aus seinen Fehlern gelernt hat? Fehlanzeige! W ie die «Ouest-France» berichtet, wurde Melali erneut in Polizeigewahrsam genommen. Der Vorwurf bleibt derselbe: Melali habe in aller Öffentlichkeit in Anwesenheit einer Frau masturbiert. Gemäss Bericht hat te sich e ine zweite Person gemeldet, die sich über Melali wegen Exhibitionismus beschwert ha tte.

Die Anwältin des mutmasslichen Täters – Sandra Chirac Kollarik – sagte gegenüber «Ouest-France»: «Farid El Melali wurde am Mittwochmorgen von der Polizei in Angers vernommen.» Dabei sei es um Taten gegangen, die während der Ausgangs s perre begangen wurden. Und weiter: «Er entschuldigt sich erneut aufrichtig bei allen Frauen, denen er mit unangemessenen Handlungen Unannehmlichkeiten bereitet hat . »

Auch auf dem Platz nicht stark

Auc h der Algerier meldete sich – und zwar in den sozialen Medien. Da schrieb er, dass er «geistig und körperlich sehr harte Tage» hinter sich habe, und entschuldigte sich für die Tat : «Alles, was passiert ist, hat mich betroffen, aber es hat mich auch stärker und bewusster für die Werte und Prinzipien gemacht, die ich aufrechterhalten muss. Vielen Dank an alle, die in dieser schweren Zeit zu mir gehalten haben.»

Melali hat es derzeit nicht leicht. So macht er auch auf dem Platz keine besonders gute Figur. Seit 2018 steht er bei Angers unter Vertrag und hat in dieser Zeit kaum Treffer für den Club erzielt. Nun drohen ihm bis zu einem Jahr Haft und eine Geldstrafe in Höhe von bis zu 16 ’ 000 Franken.