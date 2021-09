Tokio 2020 - Algerischer Judoka wird für zehn Jahre gesperrt

In Tokio weigerte sich der algerische Judoka Fethi Nourine gegen den Israeli Tohar Butbul anzutreten.

Bei den olympischen Spielen in Tokio wäre der algerische Judoka Fetih Nourine im Achtelfinal gegen den Israeli Tohar Butbul angetreten. Da er seine Teilnahme aus politischen Gründen zurückzog, um nicht gegen den israelischen Kontrahenten antreten zu müssen, hat die IJF (Internationale Judo Föderation) beschlossen, den Athleten sowie seinen Trainer für die nächsten zehn Jahre zu sperren. Dies gilt für alle Wettkämpfe, die von der Organisation ausgerichtet werden.

Nicht das erste Mal

Bereits im April hat die IJF den Iran wegen einer ähnlichen Situation für vier Jahre gesperrt. Bei diesem Fall ging es darum, dass der Iraner Saeid Mollaei von seinem Verband dazu gedrängt wurde, absichtlich zu verlieren, um im Finale nicht gegen einen israelischen Athleten antreten zu müssen. Moallei suchte nach diesem Vorfall, bei dem der Verband auch seine Familie bedrohte, Asyl in Deutschland wo er international unter der Flagge des Flüchtlingsteams antrat. In Tokio trat Mollaei für die Mongolei an – wo er seit Dezember 2019 eingebürgert ist.