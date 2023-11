Haaland-Trikot: «So etwas würden die Basler nie tun»

Statt sich über den Pausenrückstand zu ärgern, ergattert sich YB-Captain Ali Camara schon in der Pause das Trikot von Erling Haaland.

YB verliert in der Champions League auswärts gegen Manchester City mit 0:3.

Auf X kommt das Verhalten von Camara nicht gut an. «Peinlich» oder «Wahnsinn» urteilen viele Fussballfans. Etwas ausführlicher formuliert es Fussball-Twitterer Craig King: «Einen solchen Mangel an Professionalität kann man einfach nicht an den Tag legen, vor allem nicht vor der Kamera.»