Weltklasse Zürich: Alica Schmidt über Erling Haaland

Gemischte Gefühle: Die ehrgeizige Sportlerin in mir wäre natürlich gerne noch ein wenig weiter oben in der Platzierung gelandet, keine Frage. Am Ende müssen wir uns mit Platz sieben und einer Top-10-Platzierung in der Welt aber keinesfalls verstecken und sind stolz auf das Erreichte.

Olympia ist bloss ein Jahr entfernt. Ist Paris 2024 schon in ihrem Hinterkopf? Was sind Ihre Ziele dort?



Paris ist nicht nur im Hinterkopf, sondern mein grosses, auserkorenes Ziel für 2024. Ich werde mich gewissenhaft vorbereiten und alles dafür tun, vom Bundestrainer für das deutsche Kader nominiert zu werden, um in Paris an den Start zu gehen.



Was für Ziele haben Sie in der aktuellen Saison noch?



Es stehen zwei Rennen an mit Weltklasse Zürich und dem ISTAF in Berlin. Zwei wahnsinnig tolle Rennen mit einer unfassbaren Stimmung und Atmosphäre. Ich freue mich sehr auf diesen Abschluss der Saison und werde versuchen, meine persönliche Bestleistung anzugehen.