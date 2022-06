Parteitag in Sachsen : Alice Weidel und Tino Chrupalla an der AfD-Spitze – Partei rückt weiter nach rechts

Die AfD hat sich entschieden: Tino Chrupalla und Alice Weidel sollen neben der Bundestagsfraktion nun auch die Partei gemeinsam führen. Damit ist die Partei noch weiter nach rechts gerückt.

Die frisch gewählten Parteichefs haben einen Neuanfang für die AfD betont. Chrupalla sprach am 18. Juni in Riesa von einem «Aufbruch».

Die AfD hat sich mit ihrer neuen Parteiführung für einen radikaleren Kurs entschieden: Der Parteitag in Riesa wählte Tino Chrupalla und Alice Weidel am Samstag zur neuen Doppelspitze. Das als gemässigter geltende Lager räumte seine Niederlage ein; von ihm unterstützte Kandidaten setzten sich nicht durch. Erstmals hätte die AfD auch eine Einzelspitze wählen können. Die Delegierten folgten aber Partei-Rechtsaussen Björn Höcke, der dies für «zu früh» hält.

Bei seiner Wiederwahl erhielt Chrupalla lediglich 53,45 Prozent der Delegiertenstimmen; Weidel bekam bei ihrer ersten Wahl zur Parteivorsitzenden 67,3 Prozent. Chrupalla sagte, er nehme sein Ergebnis «mit Demut zur Kenntnis», strebe aber in zwei Jahren ein besseres Resultat an.

Ein «Aufbruch» für die AfD

Das gemässigte Lager erleidet Niederlage

Gegen Chrupalla trat Norbert Kleinwächter an. Der zum gemässigteren Lager zählende Bundestagsabgeordnete errang 36,3 Prozent. In seiner Bewerbungsrede hatte er gesagt, er wolle eine AfD, die «liberal und konservativ ist».

Weidel kündigte in ihrer Bewerbungsrede an, sich für eine klare Profilierung der AfD einzusetzen. «Wir müssen als Oppositionspartei wahrgenommen werden», sagte sie. «Dazu reicht kein Kuschelkurs.» Zum schlechten Erscheinungsbild trage die Partei auch selbst bei, räumte die 43-Jährige ein.

Die hessische Bundestagsabgeordnete Joanna Cotar, eine prominente Vertreterin der gemässigteren Kräfte in der AfD, sagte am Rande des Parteitags, Chrupalla habe nun «die Kollegen an seiner Seite, die er wollte». Das frühere Meuthen-Lager sei in der Parteispitze nicht mehr vertreten. Sie hätte sich einen «Imagewandel» durch ein gemässigteres Auftreten gewünscht. «Das war auf Bundesebene nicht gewollt», so Cotar.