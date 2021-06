Heller Nachthimmel - Aliens? Das steckt tatsächlich hinter diesen Facebook-Bildern

Dieses Phänomen zeigte sich am 18. Juni über dem Pazifik.

Hoch über den Wolken des nordwestlichen Pazifik ist am 18. Juni ein seltsames Phänomen am Himmel aufgetaucht. Manche Beobachter vermuteten Aliens, andere hingegen verglichen das Gesehene mit übernatürlichen Kräften, die jenen von Marvels Comic-Helden Doctor Strange ähnlich sehen. Denn am Nachthimmel zu sehen war eine leuchtende Spirale, die sowohl von Neukaledonien, Tokelau, Samoa und Fidschi aus zu beobachten war.