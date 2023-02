USA: Aliens oder Verschwörung? So spekuliert das Internet über die UFO-Sichtungen

Derweil überschlagen sich im Internet die Spekulationen. Denn während sich einige generell über die Kette an Vorfällen amüsieren, die mit dem Abschuss eines mutmasslich chinesischen Spionageballons am vierten Februar begann, sind viele Fragen noch offen.

Es gibt aber auch weit wildere Theorien. So sind sich Verschwörungstheoretiker sicher, dass es sich bei der Kette von Vorfällen um den Start des ominösen «Project Blue Beam» handle. Der Begriff bezeichnet eine Theorie zu einer neuen Weltordnung und kursiert bereits seit Mitte der 1990er-Jahre. So sollen, sind sich Verschwörungstheoretiker sicher, die Nasa und die Vereinten Nationen mithilfe von globalen Hologrammen am Himmel der Bevölkerung eine Alien-Invasion vorgaukeln. Die erfolgreiche Abwehr soll die Menschheit so sehr versöhnen, dass danach ein einziger, weltumspannender Staat entsteht. Dazu posten die Nutzer Videos von einer Jesus-ähnlichen Figur im Himmel oder Videoedits, in denen Wale an den Himmel projiziert werden.