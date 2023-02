Abgeschossene Flugobjekte : Aliens über dem US-Himmel? Das Weisse Haus nimmt Stellung

Mit Ausserirdischen haben die abgeschossenen Flugobjekte über den USA wohl nichts zu tun. Aber woher stammen sie? Die US-Regierung tappt noch immer im Dunklen.

1 / 4 Was sich hinter den abgeschossenen Gerätschaften allerdings tatsächlich verbirgt, wisse man immer noch nicht, sagt John Kirby, Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates. IMAGO/MediaPunch Nach dem Abschuss einen mutmasslichen chinesischen Spionageballons (Bild) tauchten weitere Flugobjekte am nordamerikanischen Himmel auf, die in der Folge von den USA abgeschossen wurden. via REUTERS Die Überreste würden zur Untersuchung in ein FBI-Labor gebracht, hiess es. IMAGO/ZUMA Wire

Darum gehts Die abgeschossenen Flugobjekte stellen die USA vor ein Rätsel.

Das Weisse Haus sieht keinen Hinweis auf Aliens oder ausserirdische Aktivitäten.

Die Republikaner fordern mehr Informationen zu den abgeschossenen Flugobjekten

Die über Nordamerika abgeschossenen Flugobjekte stehen nach Angaben der US-Regierung nicht in Zusammenhang mit Ausserirdischen. Zu dieser Klarstellung fühlte sich das Weisse Haus in Washington am Montag (Ortszeit) veranlasst. «Es gibt keinen Hinweis auf Aliens oder ausserirdische Aktivitäten bei diesen jüngsten Abschussaktionen», sagte Sprecherin Karine Jean-Pierre. Zuvor hatte es gerade in sozialen Medien Spekulationen über die Herkunft der Flugkörper gegeben, darunter auch, ob es sich dabei vielleicht um eine Invasion von Ausserirdischen handeln könnte.

Was sich hinter den abgeschossenen Gerätschaften allerdings tatsächlich verbirgt, wisse man immer noch nicht, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby. Die Bergung der Trümmer gestalte sich wegen des Terrains weiterhin sehr schwierig. Eines der Objekte sei vor Alaska auf Meereis gekracht, ein anderes liege am Grunde eines Sees, hiess es.

FBI-Labor untersucht Überreste

Mehr Erfolg hatte die US-Marine jedoch inzwischen bei der Bergung des chinesischen Überwachungsballons, der am 4. Februar vor der US-Atlantikküste abgeschossen worden war. Suchtrupps sei es gelungen, eine rund zehn Meter hohe Antennenvorrichtung vom Meeresgrund an die Oberfläche zu holen, berichtete der Sender CBS am Montagabend. Die Überreste würden zur Untersuchung in ein FBI-Labor gebracht, hiess es.

Seit Freitag hatte das US-Militär im nordamerikanischen Luftraum die drei anderen, bisher unidentifizierten Flugobjekte abgeschossen. Eines über Alaska, eines über Kanada und eines über dem Huronsee, der zu den Grossen Seen im Norden der USA an der Grenze zu Kanada gehört. Bisher gibt es wenig belastbare Informationen, um was es sich bei den Flugkörpern handeln könnte oder wozu sie dienten. Das Objekt, das am Samstag über Kanada abgeschossen wurde, sei ein kleiner metallischer Ballon gewesen, an den eine Fracht gebunden gewesen sei, berichtete der Sender CNN am Montagabend (Ortszeit) unter Berufung auf ein internes Pentagon-Memo.

«Die Menschen sind verängstigt»

Das Weisse Haus steht unter Druck. Gerade Republikaner fordern mehr Informationen zu den abgeschossenen Flugobjekten. «Die Menschen sind verängstigt und glauben verrückte Dinge, die im Internet stehen», tweete die rechte Republikanerin Marjorie Taylor Greene, die in der Vergangenheit selbst Verschwörungstheorien anhing. Es handle sich nicht um Ausserirdische, stellte sie immerhin klar, aber es mangele an Transparenz.

Wenigstens Kongressabgeordneten und den Regierungen der betroffenen Bundesstaaten werde man in den kommenden Tagen weitere Informationen zu den Abschüssen an die Hand geben, versprach Kirby. Vieles davon dürfte sich aber vorerst einmal hinter verschlossenen Türen abspielen. Die US-Bürger müssen sich wohl noch etwas gedulden, bis sie erfahren, was im Himmel über ihren Köpfen so alles herumfliegt.

