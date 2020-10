Der Verband schreibt: «Da die Nationalmannschafts-Athletin bereits vor 9 Monaten am selben Knie eine Kreuzbandriss-Operation machen lassen musste, hat sie sich zusammen mit dem Swiss-Ski-Ärzteteam für eine zweistufige Operation entschieden.» Vergangene Woche fand die erste statt und die Meniskusrisse wurden unter anderem operiert. Die nächste erfolge dann in vier Monaten, so Swiss-Ski-Chefarzt Walter O. Frey in der Mitteilung.