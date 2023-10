Aline wütet im Tessin: Baum begräbt Auto unter sich

1 / 4 Im Tessin fegte … Leserreporter/Tio … der Wind in Kombination mit Dauerregen einen Baum auf die Strasse. Leserreporter/Tio Dieser begrub ein Auto unter sich. Leserreporter/Tio

Darum gehts Stürme fegen über Europa.

Auch das Tessin wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Bäume knickten um oder wurden entwurzelt.

Starke Winde fegten am Freitag über das Tessin. In der Gemeinde Biasca knickten mehrere Bäume um und landeten unter anderem auf Strassen und Autos. In Malvaglia nördlich von Bellinzona begrub ein umgestürzter Baum ein Auto unter sich und beschädigte es schwer. Zudem erfasste eine Windböe ein Trampolin und bliess es bis zur nahegelegenen Tankstelle, wie Leserbilder von Tio.ch zeigen.

Doch die Schweiz kam noch glimpflich davon. In Grossbritannien starben mindestens drei Personen. Auch in Deutschland kam eine Person ums Leben. In Flensburg, Kiel, Wismar und anderen Orten in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sind etliche Strassen und Uferzonen überschwemmt worden. In Österreich wurde ein Mann von einem Baum erschlagen.

Seenotretter bringen Feriengäste in Sicherheit

Die Behörden in Deutschland forderten Menschen auf, die betroffenen Gebiete zu meiden und Autos in Sicherheit bringen. Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) warnte, an Küstenabschnitten wie dem südöstlichen Rügen sowie der Insel Usedom würden hohe Wellen insbesondere den Dünen und Steilküsten zusetzen. Wegen drohender Lebensgefahr sollten diese Bereiche «dringend» gemieden werden.

Auf der Insel Fehmarn brachten Seenotretter am Freitag zehn Feriengäste von Hausbooten auf Schiffen an Land, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mitteilte.

Die Fährgesellschaft Scandlines stellte den Verkehr auf den Routen zwischen Puttgarden und Rödby in Dänemark sowie Rostock und dem dänischen Gedser vorübergehend ein.

Mit Material von DPA/AFP

