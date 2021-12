Zusammenarbeit der Milliardäre – Alinghi und Verstappen-Team greifen nach nächstem America’s Cup

Die Schweiz ist zurück bei der ältesten Segelregatta der Welt. Nach den spektakulären America’s-Cup-Siegen von Alinghi in den Jahren 2003 und 2007 greift das Schweizer Team rund um Milliardär Ernesto Bertarelli (56) erneut nach dem America’s Cup. Und der Unternehmer hat niemand geringeres als das Formel-1-Team vom frisch gebackenen Weltmeister Max Verstappen: Zusammen mit Red Bull wird man als «Alinghi Red Bull Racing» an den Start gehen.

«Viele haben gefragt, wann Alinghi zurückkommt. Nun sind wir nach elf Jahren zurück», sagt Unternehmer Bertarelli am Dienstagmorgen. Mit Red Bull habe man nun ein neues Team gegründet. Etwas Neues, Frisches und Spannendes. «Red Bull wird uns Flügel verleihen», so der Milliardär. Gefunkt hat es zwischen Alinghi und dem Getränkehersteller im Jahr 2014 nach einem heftigen Crash zwischen zwei Booten beider Teams. «Ich habe nach diesem Vorfall mit Dietrich Mateschitz (77) über gemeinsame Werte sowie eine Zusammenarbeit gesprochen», erklärt Bertarelli. Die Einigung sei dann schnell über die Bühne gegangen, mit einem kurzen Handschlag. Der mächtige Red-Bull-Mitgründer Mateschitz ist der reichste Mann Österreichs.

«Wir werden die Formel-1-DNA ins Boot einfliessen lassen»

Und dann wurde es am Dienstag auch noch weltmeisterlich: Christian Horner (48), Chef des Formel-1-Teams von Red Bull, schaltet sich aus Abu Dhabi nach Genf zu – und entschuldigt sich gleich: «Meine Stimme ist sehr beschädigt vom Feiern, aber auch vom TV-Screens-Anschreien während des Rennens.» Laut Horner wird das Formel-1-Team bei der Entwicklung des Segelbootes für den kommenden America’s Cup eng mit Alinghi zusammenarbeiten: «Wir werden die Formel-1-DNA, sämtliche Erkenntnisse und auch die gleichen Materialien ins Boot einfliessen lassen», so Horner. Mit einem Schmunzeln erwähnt er auch noch die grossen Rivalen von Mercedes, die mit Ineos zusammen am 37. America’s Cup teilnehmen werden. Auch über eine Teilnahme von Ferrari wird spekuliert: «Der Kampf geht nun also auch noch aufs Wasser – wir sind sehr stolz, Teil von diesem Projekt zu sein.»