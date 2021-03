Tötungsdelikt in Paris : Alisha (14) wurde offenbar aus Eifersucht in die Seine geworfen

Der Fall einer in der Seine ertrunkene 14-Jährige macht derzeit international Schlagzeilen. Die Schule bestätigt, dass es zwischen den involvierten Schülern zu Spannungen gekommen war.

Offenbar aus Eifersucht ist eine 14-Jährige in einem Pariser Vorort von Mitschülern verprügelt und in den Fluss Seine geworfen worden, wo das Mädchen ertrank. Von einer «schändlichen» Tat und einem «absolut tragischen» Fall sprach am Mittwoch der französische Regierungssprecher Gabriel Attal. Die zuständige Staatsanwaltschaft will die Mitschülerin und den Mitschüler wegen «Mordes» vor Gericht bringen. Den Minderjährigen drohen bis zu 20 Jahre Haft.