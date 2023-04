Alisha Lehmann erhält eigenes Trikot im Game «Fifa 23»

So erhält die 24-Jährige im Fussball-Game «Fifa 23» ein Alisha-Lehmann-Outfit.

Bei Alisha Lehmann läuft es. Die 24-Jährige steht mit Aston Villa auf Platz fünf der Women’s Super League und auch in der Nati überzeugte sie zuletzt in den Testspielen gegen China und Island. Hinzu kam ihr Rabona-Tor, welches ihr gelang und auf Insta mittlerweile über zwölf Millionen Mal angeklickt wurde. Zu 20 Minuten meinte sie, dass es im Training passiert sei und sie gar nicht lange probiert habe. War es ihr erster Versuch? «Ja.»

Nun wird dem Nati-Star, der auch auf Social Media ein Superstar ist, eine weitere Ehre zuteil. So ist ab sofort im Fussball-Game «Fifa 23» ein Alisha-Lehmann-Outfit erhältlich. Neben dem «Brave Rose»-Kit – so der Name – ist zudem ein passendes Stadion-Thema oder auch Wappen erhältlich.