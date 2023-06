Alisha Lehmann ist Instagram-Königin aller WM-Spielerinnen

Im Juli steht die Frauen-WM in Australien und Neuseeland an.

Bei Alisha Lehmann läuft es: auf dem Fussballplatz und daneben. So steht für die 24-Jährige (37 Länderspiele, sechs Tore) nicht nur die WM in Neuseeland und Australien mit dem Schweizer Nationalteam vor der Tür, auch auf Social Media wird sie ein immer grösserer Star.

Bereits im Frühling überholte der Nati-Star auf Instagram Roger Federer in Sachen Follower und ist mit 13,6 Millionen seither die absolute Schweizer Insta-Königin. So hat nur Ivan Rakitic, kroatischer Fussballstar mit Schweizer Pass, noch eine höhere Followerzahl (17,3 Millionen) auf Instagram. Und nun ergibt eine Datenanalyse von «Gracenote Nielsen», dass Lehmann die einflussreichste Fussballerin aller WM-Nationalspielerinnen ist.

Ein Instagram-Post ist viel Geld wert

2022 legte die Schweizerin um 75 Prozent an Fans zu. Hinter Lehmann folgen mit zwei absoluten Fussball-Superstars die spanische Weltfussballerin und Ballon-d’Or-Siegerin Alexia Putellas und die US-Amerikanerin Alex Morgan. Die drei sind also die Personen, die ihren Sponsoren den grössten Social-Media-Wert bieten.

Bei der Endrunde in Neuseeland und Australien will die Bernerin Vollgas geben.

Jon Stainer, Global Managing Director von Nielsen Sports, sagt: «Die Fussballerinnen, die an der WM 2023 teilnehmen, sind nicht nur aussergewöhnliche Sportlerinnen, sondern auch Kraftpakete auf Social Media und in der Lage, echte Verbindungen zu ihren Followern aufzubauen.» Damit spricht er ein weiteres Ergebnis der Analyse an: So ist die Verbindung der Fussballerinnen zu den Fans auf Social Media viel grösser als jene der Fussballer zu ihrer Fanschaft. Dadurch können grosse Unternehmen wie Nike die Reichweite nutzen, um ihre Produkte zu verkaufen.