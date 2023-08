Alisha Lehmann: Kritik an Fan-Plakat bei Frauen-WM

Ein – womöglich einheimischer – Nati-Fan hält ein Banner in die Höhe. «Alisha Lehmann sign my belly so I can be seen on telley», steht auf diesem, auf Deutsch heisst das: «Alisha Lehmann, unterschreib meinen Bauch, damit man mich im TV sehen kann.» Auf Social Media gibt es einen Aufschrei – besonders im englischsprachigen Raum, wo sich sogar die «Sun» der Sache annahm. Die Boulevardzeitung ist alles andere als für einen vorsichtigen Umgang mit Sexualität bekannt.