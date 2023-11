Alisha Lehmann: Rap-Lied ist nächster Coup des Nati-Stars

Bald 16 Millionen Followerinnen und Follower hat Nati-Star Alisha Lehmann auf Instagram. Darunter ist auch Il Fenomeno, der «Original»-Ronaldo aus Brasilien. Das gab die Bernerin in der Sendung «Unlocked» von BBC Sport preis. In diesem geben die Stars etwas Einsicht in ihr Handy, so auch Lehmann.