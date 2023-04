Alisha Lehmann spricht über die Nati und ihr Rabona-Tor

Mittlerweile hat das Video mehr als zehn Millionen Aufrufe, es wurde tausendfach geteilt, fast eine Million Menschen hinterliessen ein Like. Die Rede ist von einer Sequenz, die Alisha Lehmann am letzten Wochenende auf Instagram postete. Zu sehen darin: wie der Nati-Star spektakulär ins Tor traf. Es war ein Rabona-Treffer (siehe oben).

«Es hat sich gut angefühlt»

Lehmann war gut gelaunt. Die 24-Jährige lachte in der Mixed-Zone in Luzern. Gründe dafür hatte sie – trotz des 0:0 gegen China. Denn sie zeigte eine starke Partie. Lehmann, die von Trainerin Inka Grings als Stürmerin aufgestellt worden war, überzeugte durch englische Härte und gutes Stellungsspiel. Auch war sie stets anspielbar und hatte mehrere Chancen auf die Führung.

90 Minuten stand sie auf dem Feld. Das letzte Mal, dass sie das im Nati-Dress tat, ist Jahre her. Entsprechend happy war Lehmann nach der Partie. «Es hat sich gut angefühlt», so der Nati-Star. Zu ihrer starken Leistung meinte sie: «Ich fühle mich derzeit einfach gut – vor allem auch physisch. Ich weiss nicht, ob es daran liegt, dass das Spiel in der Schweiz war, aber ich freue mich immer mega, hier zu sein.»

Alisha Lehmann freut sich auf die Heim-EM

Zum Fakt, dass das Nationalteam 2023 noch keinen Sieg schaffte und in drei Spielen erst ein Tor schoss, meinte sie positiv gestimmt: «Ich glaube, wir haben als Team sehr viele Chancen herausgespielt. Und das Gute war, dass wir gut verteidigt haben.» Auch über die EM, die die Schweiz 2025 ausrichten wird, sprach sie am Ende noch. «Das ist das Beste, was uns passieren konnte», so Lehmann: «Ich hoffe natürlich, dass das Eröffnungsspiel in Bern ist.»