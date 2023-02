Tennis: Petros Tsitsipas will Mixed-Doppel mit Alisha Lehmann

Die 24-Jährige übte sich zuletzt im Nati-Trainingscamp in Marbella im Spiel mit dem gelben Filzball.

Hat Freude gefunden am Tennisspielen: Alisha Lehmann.

Der Nati-Star nimmt die Einladung des Bruders von Weltnummer drei Stefanos Tsitsipas an.

«Schön, zurück zu sein», schreibt Alisha Lehmann am Freitag auf Instagram und postet ein Bild, das sie beim Training mit ihren Club-Kolleginnen bei Aston Villa zeigt. In der Vorwoche weilte die 24-Jährige noch im Trainingslager mit der Nationalmannschaft in Marbella.