Appell der Mutter - «Alishia, Du bist unser ein und alles, bitte komm zurück zu uns»

1 / 3 Alishia Bucher (21) aus Adligenswil LU wird vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise. Luzerner Polizei / zvg Dieses Bild von Alishia Bucher stellte ihre Mutter Anita Bucher zur Verfügung. Es ist rund ein Jahr alt. Alishia Bucher sehe immer noch gleich aus, nur habe sie inzwischen noch ein Nasenpiercing, sagt die Mutter. Privat Am Mittwoch, 21. April, um etwa 22.30 Uhr verliess sie ihren Wohnort in der Luzerner Vorortsgemeinde Adligenswil LU, teilte die Luzerner Polizei am Samstag mit. Google Maps

Darum gehts Seit 21. April 2021 wird Alishia Bucher (21) aus Adligenswil LU vermisst.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung auf Telefon 0 41 248 81 17 .

Alishia Buchers Mutter Anita Bucher appelliert hoffnungsvoll an ihre Tochter, sie möge doch ein Lebenszeichen von sich geben.

Am Mittwoch vor fünf Wochen hat Anita Bucher aus Adligenswil LU ihre Tochter Alishia (21) zum letzten Mal gesehen: «Alishia war zuhause und gamte noch ein bisschen. Ich ging ins Bett.» Das war am 21. April 2021. Am Tag darauf habe Alishia einen Termin gehabt, und als Anita Bucher nach Hause kam, sei Alishia nicht daheim gewesen «und ich dachte, sie habe jetzt diesen Termin wahrgenommen», sagt Anita Bucher. Doch ihre Tochter tauchte nicht mehr auf. Es sei absolut untypisch für Alishia, dass sie einfach so verschwindet. Bucher habe sich im Umfeld ihrer Tochter nach Alishia erkundigt, ohne Erfolg. Am 1. Mai hat dann die Luzerner Polizei eine Vermisstmeldung veröffentlicht mit der Bitte um Hinweise aus der Bevölkerung unter Telefon 0 41 248 81 17 .

Seit Wochen also schon vermissen Alishias Eltern, ihre Zwillingsschwester und die anderen Geschwister sowie Freunde und Bekannte die junge Frau. Die offizielle Vermisstmeldung ist immer noch online auf der Website der Luzerner Polizei. Die Mutter sagt: «Wir hoffen, dass die Öffentlichkeit mithilft, unsere Alishia zu finden.» Deshalb äussere sie sich auch in Medienberichten wie diesem. An ihre Tochter gerichtet sagt sie:

«Egal, was ist, bitte melde Dich bei uns. Wir, Deine ganze Familie, vermissen Dich wahnsinnig, Du fehlst uns enorm. Du bist unsere Tochter, unser Kind, unsere Schwester, wir denken immerzu an dich. Ich habe Dich geboren und meine Liebe zu Dir ist das Ein und Alles. Wir alle leiden. Bitte gib uns ein Lebenszeichen.» Anita Bucher, Mutter der vermissten Alishia Bucher (21)

Ihre Familie würde ihr in dieser schweren Zeit Halt geben, sagt Anita Bucher. Und sie flüchte sich in die Arbeit, um sich abzulenken. Immer in der Hoffnung, ihre Tochter Alishia bald wieder in die Arme schliessen zu können.

Bei der Luzerner Polizei sind bis am letzten Donnerstag rund ein Dutzend Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, sagte Sprecher Christian Bertschi auf Anfrage. «Wir haben natürlich alle Hinweise abgearbeitet, haben aber daraus leider keine Spur über den Verbleib von Alishia Bucher gefunden.» Derzeit gebe es keine Hinweise auf ein Verbrechen, sagte Bertschi vor Pfingsten weiter. Neue Hinweise über den Verbleib von Alishia Bucher nimmt die Luzerner Polizei nach wie vor gerne entgegen unter Telefon 0 41 248 81 17 .