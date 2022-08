Schwellbrunn AR: «Alkkonsum eskaliert» – Video zeigt torkelnde Sennen bei Alpabfahrt

Im Appenzell wirbt man gerne mit malerischen Alpauf- und abzügen. Und mit prächtig gewandeten Sennen, gestandenen Mannen mit stoischem, nüchternem Ausdruck. Doch was ein News-Scout am vergangenen Sonntag auf dem Nachhauseweg in Schwellbrunn AR zu sehen bekommt, hat mit Nüchternheit wenig zu tun. Und gestanden waren die Mannen auch nicht mehr richtig, denen er begegnete. Die Sennen waren bei der Alpabfahrt - und torkelten sichtlich angetrunken auf und neben der Strasse, wie ein Video zeigt.