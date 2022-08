USA : Alkohol am Steuer – Ehemann von Nancy Pelosi zu 5 Tagen Haft verurteilt

Paul Pelosi wurde am 23. August 2022 wegen Trunkenheit am Steuer zu fünf Tagen Haft und drei Jahren auf Bewährung verurteilt.

Der Ehemann der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, ist wegen Trunkenheit am Steuer von einem Gericht in Kalifornien zu fünf Tagen Haft und drei Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Paul Pelosi bekannte sich schuldig, im Mai unter Alkoholeinfluss in einen Unfall verwickelt gewesen zu sein, wie das Gericht am Dienstag mitteilte. Der 83-Jährige muss ausserdem eine Geldstrafe in Höhe von rund 1700 US-Dollar sowie rund 5000 US-Dollar Schmerzensgeld an einen Unfallbeteiligten zahlen.