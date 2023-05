St. Gallen: Alkohol, Gewalt und Raub – Kapo im Dauereinsatz

St. Gallen : Alkohol, Gewalt und Raub – so viel hatte die Kapo am Wochenende zu tun

1 / 2 Die Kapo St. Gallen hatte am Samstag und in der Nacht auf Sonntag alle Hände voll zu tun. Kapo SG Nebst Gewaltdelikten rückten die Beamten vor allem wegen Vorfälle im Zusammenhang mit Alkohol und Ruhestörungen aus. 20Min/Michael Scherrer

Darum gehts Die Kantonspolizei St. Gallen hatte in der Nacht auf Sonntag alle Hände voll zu tun.

So gab es mehrere mutmassliche Schlägereien – beim Eintreffen der Polizei vertrugen sich die Beteiligten aber jeweils auf wundersame Weise wieder.

Die Polizisten rückten auch wegen mehrerer Gewaltdelikte aus.

Am Samstagabend klingelte kurz vor 23 Uhr das Telefon bei der Kapo St. Gallen. Der Anrufer alarmierte die Polizisten wegen einer angeblichen Ruhestörung in Benken SG – als diese wenig später vor Ort ankamen, trafen sie lediglich auf den stark betrunkenen Anrufer, der die einzige Lärmquelle vor Ort darstellte. Aufgrund seiner aufbrausenden Art wurde eine zweite Patrouille hinzugezogen, um den Mann festzuhalten. Weil der Betrunkene daraufhin einen Beamten schlug, wurde er in Polizeigewahrsam genommen.

Im nur wenige Kilometer entfernten Schmerikon bemerkte derweil ein Anwohner um 0.40 Uhr, dass ein offensichtlich betrunkener Mann in seinen Garten pinkeln wollte. Auf die Aufforderung hin, das Grundstück zu verlassen, wurde der Mann ausfällig, hatte beim Eintreffen der Polizeipatrouille aber bereits das Weite gesucht.

Mann mit drei Promille findet seinen Zug nicht

In der Region Linth scheint der Alkohol am Samstagabend allgemein in rauen Mengen geflossen zu sein. So wurde eine Patrouille bereits kurz vor 21 Uhr abends an den Bahnhof Ziegelbrücke aufgeboten. Dort erwartete sie ein Mann, der einen Blutalkoholgehalt von umgerechnet drei Promille aufwies. Er gab an, am Bahnhof gestrandet zu sein und auf dem WC schlafen zu wollen – stattdessen zeigten ihm die Polizisten, welchen Zug er nehmen musste, woraufhin der Mann die Heimreise antrat.

Auch in Rapperswil-Jona war einiges los. Kurz vor 3.30 Uhr ging eine Meldung zu einer mutmasslichen Schlägerei ein – vor Ort traf die Polizei auf eine Gruppe Menschen, die sich laut der Medienmitteilung lauthals gestritten hätten. Man habe die Lage aber beruhigen können. Nur eine Viertelstunde später beobachtete eine Patrouille, ebenfalls in Rapperswil-Jona, wie ein Mann einem anderen mehrere Ohrfeigen austeilte. Die Situation konnte laut der Kapo beruhigt werden.

Von einer Schlägerei wusste plötzlich keiner mehr

Gut eine Stunde zuvor erhielt die Kapo Meldung zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen bei einer Geburtstagsparty in Rorschach. Beim Eintreffen der Polizei wusste dann aber plötzlich niemand der Anwesenden mehr etwas von einer Schlägerei, die Party löste sich aber auf. Vorausgegangen war ein Einsatz in Wil, nachdem kurz vor 1.20 Uhr eine Anruferin von einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Bahnhof berichtete. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein 28-Jähriger mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen und mutmasslich mit einem Messer bedroht. Der Täter flüchtete daraufhin. Wegen Schmerzen und Übelkeit wurde der 28-Jährige später ins Spital gebracht.

Am Samstagmittag rückte die Polizei zudem wegen eines Falles von häuslicher Gewalt in Wil aus. Wie die Kapo in ihrer Mitteilung schreibt, sei ein 28-jähriger Iraker gegen seine Partnerin gewalttätig geworden und habe dabei auch ein Messer eingesetzt. Der Täter habe auch die Patrouille tätlich angegangen, weshalb er später festgenommen wurde. Die verletzte Frau wurde vom Rettungsdienst versorgt, in der Wohnung fand die Polizei weitere verbotene Waffen sowie Betäubungsmittel.

Zwei Personen auf offener Strasse ausgeraubt

Zudem berichtet die Kapo von zwei Raubüberfällen. Einerseits sei am Sonntag um etwa ein Uhr die Meldung eingegangen, dass ein Unbekannter in Oberuzwil versucht hatte, die Handtasche einer 41-Jährigen zu entreissen. Diese händigte ihm ihr Portemonnaie aus, woraufhin der Täter flüchtete. Etwa um fünf Uhr morgens meldete ein Mann zudem, dass er soeben am Bahnhof Flawil von zwei Männern überfallen worden sei. Er übergab den beiden Unbekannten mehrere Hundert Franken Bargeld.