Alkohol und Sport: So beeinflussen Alkohol und Kater dein Training

Dr. sc. nat. Vanessa Craig studierte Molekularbiologie und Genetik an der Universität in Sydney und promovierte in Molekularer Onkologie an der Universität Zürich. Sie ist Gründerin des Brands Formettā, welcher Kollagenpräparate vertreibt, und bietet Ernährungsanalysen am medizinischen Campus Rivr in Zürich an.