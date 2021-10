Lieber fit als verkatert – «Alkohol passt einfach nicht zu meinem Leben»

Der bewusste Verzicht auf Alkohol wird «Sober Curious», also «Neugierig nüchtern» genannt. Anhänger*innen dieser Bewegung geht es vor allem darum, körperlich und geistig in Bestform zu sein.

«Seit ic h nicht mehr trinke, h abe ich mehr Energie und fühle mich emotional ausgeglichener» , so Marisa (23). Der soziale Druck sei gross – dennoch sei sie stolz, wenn sie nach einer Party ohne Hangover erwache.

«Der Konsum ist gesundheitsschädlich und Alkohol passt nicht in mein Leben» , so der 16-jährige Maximilian aus Schaffhausen . Seit bald zwei Jahren verzichtet er komplett auf Alkohol.

«Ich mag den Geschmack von Alkohol nicht und lebe sehr gesund mit viel Sport. Deshalb macht es für mich keinen Sinn, meinen Körper zu vergiften.» Und: «Mir ist wichtig, dass ich mir beim Sport nicht versaue, was ich mir schon aufgebaut habe – deshalb trinke ich keinen Alkohol» , schreiben zwei 20 - Minuten - Leser*innen. Mit ihrem kategorischen Alkoholverzicht sind sie nicht alleine. Gemäss der Covid-19-Studienbefragung von der Berner Fachhochschule hat das Rauschtrinken bei Studierenden während des Lockdowns deutlich abgenommen.

Der bewusste Verzicht auf Alkohol wird «Sober Curious», also «Neugierig nüchtern» genannt. Anhänger*innen dieser Bewegung geht es vor allem darum, körperlich und geistig in Bestform zu sein. Auf Tiktok, der Plattform, auf der über 60 Prozent der User * innen unter 25 Jahre alt ist, verzeichnet der Hashtag #sober 1 , 8 Milliarden Aufrufe. Auch in der Schweiz trifft die «neue Nüchternheit» einen Nerv, wie Jugendpsychologe Felix Hof (siehe Interview unten) bestätigt. 20 Minuten hat mit zwei jungen Anhänger*innen dieser Bewegung gesprochen.