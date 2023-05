Til Schweiger: Manta-Manta-Star erfährt schwere Vorwürfe

Er gilt als einer der grössten deutschen Filmstars: Til Schweiger. Nun sieht er sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Ehemalige Mitarbeiter sprechen von Gewalt und Alkohol am Set.

Darum gehts Til Schweiger ist einer der bekanntesten deutschen Schauspieler.

Er ist der Star am Filmset seines neuen Films «Manta Manta 2».

An diesem Set soll es auch zu Gewalt und Schikane gekommen sein.

Sein letzter Kinofilm «Manta Manta 2» erreichte den bisher erfolgreichsten Kinostart des Jahres. Mittlerweile wurde sogar schon die Millionenmarke geknackt. Nun haben sich aber ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim «Spiegel» gemeldet und erheben schwere Vorwürfe gegen Til Schweiger. Es geht hauptsächlich um Alkohol, Schikane und Gewalt an den Filmsets. Der Manta-Manta-Star soll öfters betrunken an Filmsets erschienen sein.

«Wenn wir nicht reden, dann ändert sich auch nichts.» Angeblich betroffener Schauspieler

So geschehen auch an einem Drehtag von «Manta Manta 2». Demnach habe sich Schweiger in betrunkenem Zustand Zutritt zu einer Fabrikhalle verschaffen wollen, wie «Spiegel» schreibt. Ein Constantin-Mitarbeiter (Produktionsfirma des Filmes) habe ihm dies aber nicht erlaubt, daraufhin soll Schweiger ausgerastet sein und «ich hau dich kaputt» gebrüllt haben. Bei der Drohung soll es nicht geblieben sein. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, soll Schweiger den Mann ins Gesicht geschlagen haben. Crewmitglieder seien laut Zeugen dazwischengegangen und hätten Schweiger festgehalten.

Auch Nora Tschirner, die schon mehrmals mit Schweiger zusammengearbeitet hat, sagt: «Sehr, sehr viele Leute haben sich dem ‹Spiegel› anvertraut und über Zustände der Filmindustrie gesprochen, die von den Verantwortlichen als null und nichtig erklärt werden. Ich muss sagen: Ich habe da keinen Bock mehr drauf.» Dabei spricht sie aber die allgemeinen Zustände in der Filmbranche an. Zu Schweiger sagt sie: «Ich finde, dass in diesem Artikel sehr viel stimmt.»

Dementi von Schweiger und Produktionsfirma

Ein Betroffener sagt gegenüber dem «Spiegel»: «Wenn wir nicht reden, dann ändert sich auch nichts.» Viele von den Mitarbeitern trauen sich gar nicht erst, über die Szenen zu reden. Schweiger sei ein mächtiger Mann in der Filmbranche und es sei schwer, gegen ihn vorzugehen. Der Manta-Manta-Star soll, wenn er betrunken ist, schnell ausfällig und laut werden. Es komme auch oft vor, dass er die Arbeitszeiten am Set ausdehne und so die Crewmitglieder körperlich und psychisch stark belaste.

Menschen, die schon viel mit Til Schweiger zusammengearbeitet haben, berichten, dass der Filmstar nicht immer so gewesen sei. Zwei Dinge hätten ihn zu dem Menschen gemacht, der er sei: Seine Machtposition im Filmbusiness und der Alkoholkonsum.

Gegenüber dem «Spiegel» sagt eine Anwältin von Schweiger: «Ein Teil der Sachverhalte sind meinem Mandanten nicht bekannt, ein anderer unterstellt angebliche Sachverhalte, die es nicht gegeben hat.» Der «Spiegel» sei nicht richtig informiert worden. Auch Constantin-Film stellt sich hinter seinen Star. «Die gegen Til Schweiger erhobenen Vorwürfe sind überwiegend unvollständig und verzerrend. Teilweise auch einfach schlicht falsch.»