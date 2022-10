Super League: So hart sind die Regeln bei den Young Boys und dem FC Basel

Auch in der Schweiz greifen die Clubs in Sachen Ernährung durch.

FC Basel – keine «24/7-Überwachung»

Beim Club von David Degen gibt es keine Verbote im Bereich der Ernährung – also fast keine. Medienchef Simon Walter teilt mit: «Selbstverständlich sind illegale Dinge, wie leistungssteigernde Substanzen nicht erlaubt.» Ansonsten appelliere der FCB an die Eigenverantwortung der Spieler, dass sie sich gesund und ausgewogen ernähren würden.

Nur mit Eigenverantwortung funktioniert es aber auch bei Rotblau nicht. So arbeiten die Basler mit einem Ernährungsberater zusammen, der in die Planung der gemeinsamen Morgen- und Mittagessen involviert ist. Zudem findet jeden Monat bei allen Spielern Fettmessungen statt, zusätzlich wird regelmässig das Blut kontrolliert. Eine «24/7-Überwachung» sei das aber nicht, stellt Walter klar. Dürfen die FCB-Stars also Süssgetränke trinken? Nicht wirklich, denn: Cola und Co. gibt es bei den gemeinsamen Mahlzeiten nicht – genauso wie bei PSG also.