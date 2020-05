Suchthilfe befürchtet sparrunde

Alkoholabgabe aufgehoben – Geld fehlt in der Suchtprävention

Wegen den Auswirkungen der Corona-Krise will der Berner Regierungsrat dem Gastgewerbe die Alkoholabgabe erlassen. Suchthilfeorganisationen schlagen darum Alarm.

Wegen Covid-19 sind im Gastgewerbe die Einnahmen weggebrochen. Mit zahlreichen Sofortmassnahmen will der Berner Regierungsrat dem Gewerbe unter die Arme greifen. Unter anderem sollen die Betriebe für dieses Jahr von der Alkoholabgabe befreit werden, wie der «Bund» berichtet. Das hatte die Regierung bereits Mitte März per Notrecht entschieden.

Wird bald gespart?

Doch was geschieht danach? Suchthilfeorganisationen befürchten, dass in den kommenden Jahren gespart werden könnte. 1,76 Millionen Franken sind für die Suchthilfe viel Geld: «Falls das eingespart werden muss, hat das Einfluss auf unsere Arbeit, und Massnahmen in der Suchthilfe müssten gestrichen werden», so Contact-Geschäftsleiterin Rahel Gall.