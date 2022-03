Basel – Alkoholisierter 20-Jähriger von Frau umgestossen und ausgeraubt

20min/Steve Last

Er war am frühen Morgen auf dem Weg zum Bahnhof SBB, als er von einer Frau niedergestossen wurde.

In der De Wette-Strasse wurde am Mittwoch ein 20-jähriger Mann ausgeraubt.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde um 03.15 Uhr ein junger Mann auf dem Weg zum Bahnhof SBB ausgeraubt. Unterwegs auf der De Wette-Strasse, Höhe Elisabethen-Anlage, wurde der angetrunkene 20-Jährige unvermittelt angegriffen. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, wurde er von hinten umgestossen und ihm wurde das Handy entwendet.



Mit Hilferufen schaffte es der Geschädigte, Passanten auf sich aufmerksam zu machen. Diese versuchten, die Täterin zu stoppen, was jedoch nicht gelang. Sie entkam in Richtung Heuwaage. Eine sofortige Fahndung der Polizei verlief erfolglos, wie es weiter heisst.



Die Behörden suchen eine weibliche Person mit langen schwarzen Haaren. Zum Tatzeitpunkt trug sie dunkle Kleidung. Genauere Angaben können derzeit nicht gemacht werden. Wer Hinweise zur Tat hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft (061 267 71 11) oder bei der nächsten Polizeiwache zu melden.