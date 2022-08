Steinhausen : Alkoholisierter Mann schlägt auf Bahnwaggons ein 

Diesen Schaden hat ein alkoholisierter Mann in der Nacht auf Dienstag in Steinhausen angerichtet.

In der Nacht auf Dienstag hat ein Mann auf einen abgestellten Zug in Steinhausen eingeschlagen.

Ein Mann hat am Bahnhof in Steinhausen in der Nacht auf Dienstag kurz vor zwei Uhr in der Früh auf einen abgestellten Personenzug der SBB eingeschlagen. Dies wurde der Zuger Polizei von einem Passanten gemeldet.