Oberriet - Alkoholisierter Velofahrer (22) stürzt 50 Meter Wiese hinab und schläft dort ein

Zuvor ist der 22-Jährige in einer Kurve in die Leitplanke geprallt und wurde über diese hinweggeschleudert. Der Mann wurde mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht.

Ein 22-jähriger Mann fuhr am Samstag um sechs Uhr mit seinem Velo auf der Stiegstrasse in Oberriet talwärts. In einer Linkskurve prallte er in die rechtsseitige Leitplanke und wurde über diese hinweggeschleudert, teilt die Kantonspolizei St. Gallen mit. Der 22-Jährige stützte in der Folge ein steiles Wiesenbord hinunter.