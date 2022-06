Ukraine-Krieg: Alkoholprobleme, schlechte Leistungen – Putin entlässt «Metzger von Aleppo»  

via REUTERS

Wikipedia/CC BY 4.0

Wladimir Putin hat den obersten Befehlshaber der russischen Streitkräfte im Süden der Ukraine entlassen. Alexander Dwornikow soll Berichten zufolge zu lange gebraucht haben, um den Donbass einzunehmen, wie « The Telegraph » berichtet.

Dwornikow habe bis am 10. Juni Zeit bekommen, um Sjewjerodonezk zu erobern. Das Ziel hat er verpasst: Erst am Samstag vermeldete das russische Verteidigungsministerium die «vollständige Einnahme» von Sjewjerodonezk. Nach wochenlangen Kämpfen befinde sich die strategisch wichtige Stadt im Osten der Ukraine in den Händen der russischen Armee.